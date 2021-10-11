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Van'da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı.

VAN (İHA) - Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan ve toplam 60 yıl hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalanmış. Bu şahıslardan 19'u adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Yürütülen çalışmalarda hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet otomobil, 6 bin 545 TL nakit para, 1 adet külçe altın görünümlü çakmak, 2 adet bisiklet, 1 adet kol saatinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Bu yakalamalara ilişkin 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet tabanca, 1 adet bıçak, 10 adet dolu fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 2 aranan şahıs yakalanmış, 9 yoklama kaçağı şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, 18,78 gram esrar, 1,50 gram eroin ve 10,41 gram metamfetamin ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - VAN

Van'da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

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