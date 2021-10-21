Van'da çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

VAN (AA) - Van'da çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "göçmen kaçakçılığı yapma", "resmi belgede sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklanan kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay hapis ile 7 bin 500 lira para cezası bulunan Ö.S, İpekyolu ilçesinde gözaltına alındı.

Ö.S, işlemlerin ardından Van M tipi cezaevine teslim edildi.