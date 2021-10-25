Van'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 79 kişiden 15'i tutuklandı - Haberler
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Van'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 79 kişiden 15'i tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı, 15'i tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı, 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 18- 24 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 52 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 41 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı.

Ayrıca hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı, gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Operasyonlarda 1,16 gram esrar, 2,26 gram eroin ve 10,31 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, gümrük kaçağı 95 cep telefonu, 10 kilo 300 gram çay, 91 cinsel içerikli ürün, safran ve sigara ile 40 fişek ele geçirildi.

Van'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 79 kişiden 15'i tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 79 kişiden 15'i tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 79 kişiden 15'i tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 79 kişiden 15'i tutuklandı
AA - Son Dakika Haberleri
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