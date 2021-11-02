Van'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 153 kişi yakalandı, 46 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekim ayında şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 115 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplam 231 yıl hapis cezası bulunan 46 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 36 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çalınan malzemeleri sahiplerine teslim etti. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 5 ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, tüfek, bıçak ve 55 fişek, 26 kilo 36 gram esrar, 9 kilo 79 gram eroin, 2 kilo 93 gram Afyon sakızı ve 31 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Ekim ayında yürütülen çalışmalarda ise 25 kilogram çay, 780 paket sigara, 1800 makaron, 654 telefon, 626 cep telefon aksesuarı, 4 bin 397 kozmetik ürünü, 99 kilo 940 gram gümüş, 110 gram safran, 1124 tıbbi ilaç ve 91 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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