Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 37 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3-10 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 29 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplam 60 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çalınan otomobil, 2 bisiklet, kol saati ve 6 bin 545 lirayı sahiplerine teslim etti.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 şüpheli yakalandı, 9 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda tabanca, tüfek, bıçak ve 10 fişek, 18,78 gram esrar, 1,50 gram eroin ve 10,41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4-10 Ekim tarihlerinde yürütülen çalışmalarda ise 24 külçe halinde 99 kilo 940 gram gümüş, 519 cep telefonu, 62 tıbbi ilaç, 140 paket gümrük kaçağı sigara ve 497 cep telefon aksesuarı ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.