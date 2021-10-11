Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 37 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 37 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3-10 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 29 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplam 60 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çalınan otomobil, 2 bisiklet, kol saati ve 6 bin 545 lirayı sahiplerine teslim etti.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 şüpheli yakalandı, 9 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda tabanca, tüfek, bıçak ve 10 fişek, 18,78 gram esrar, 1,50 gram eroin ve 10,41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4-10 Ekim tarihlerinde yürütülen çalışmalarda ise 24 külçe halinde 99 kilo 940 gram gümüş, 519 cep telefonu, 62 tıbbi ilaç, 140 paket gümrük kaçağı sigara ve 497 cep telefon aksesuarı ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin İdo Tatlıses Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Burak Yılmaz Cristiano Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:18:31. #1.13#