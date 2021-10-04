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Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 45 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 45 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 27 Eylül-3 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 34 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 107 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, çalınan bisiklet, 695 kilogram inşaat malzemesi ve 10 bin lira değerinde sigarayı sahiplerine teslim etti.

Operasyonlarda tabanca, tüfek, bıçak ve 7 fişek ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 şüpheli ve "torbacı" diye tabir edilen 5 kişi gözaltına alındı.???????

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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