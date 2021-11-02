Van'da bir ayda 87 organizatör yakalandı

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince bir ayda düzenlenen 36 operasyonda 87 organizatör yakalanırken, bunlara 1 milyon 45 bin 161 TL idari para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 36 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 24'ü yabancı uyruklu 87 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 1 milyon 45 bin 161 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - VAN