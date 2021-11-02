Van'da bir ayda 87 göçmen kaçakçılığı organizatörüne işlem yapıldı

VAN'da son bir ayda göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 24'ü yabancı uyruklu 87 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 1 milyon 45 bin 161 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-31 Ekim tarihleri arasında 36 planlı veya ani operasyonlarda, 24'ü yabancı uyruklu 87 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 1 milyon 45 bin 161 lira idari para cezası uygulandı.