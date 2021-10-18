Van'da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi - Haberler
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Van'da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Bu yakalamaya ilişkin şüpheli şahıslarla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

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