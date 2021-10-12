Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında oluşturulan mobil ekiplerin kurdukları stantlarda ve kırsal bölgelerde yürüttükleri aşı çalışmaları sayesinde Van'da vaka oranları en düşük seviyeye geriledi.

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında oluşturulan mobil ekiplerin kurdukları stantlarda ve kırsal bölgelerde yürüttükleri aşı çalışmaları sayesinde Van'da vaka oranları en düşük seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığının 25 Eylül-1 Ekim tarihlerini kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 35,76 ile Türkiye'de en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Van'da, salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda kırsal bölgelerdeki mahalleleri, toplu çalışma alanlarını dolaşan, kentin birçok noktasında aşı stantları kuran ekipler, ikinci doz aşılamada yüzde 62,8 ile turuncu kategoride yer alan kentin kısa sürede önce sarı ardından da mavi kategoriye geçmesi için çaba gösteriyor.

Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hastaların yakınları da aşı stantlarını ziyaret ederek hem aşılarını yaptırıyor hem de yaşadıkları zorlu süreci anlatıp vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

Özverili çalışmalar sayesinde vaka sayısının düştüğü kentte, hastaneler de yoğunluğun azalmasıyla kapattıkları servisleri açarak rutin hizmetlerini sürdürmeye başladı.

"Yoğun bakımlardaki azalma bilimsel gerçeği gösterdi"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, AA muhabirine, kentte aşı oranının yükselmesiyle vakalarda önemli düşüşün yaşandığını söyledi.

Van'da sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınına karşı özveriyle mücadele ettiğini belirten İliklerden, şunları kaydetti:

"Vakaların azalmasıyla normal ameliyat ve sağlık hizmetlerimizi yapmaya başladık. Bu, sağlık çalışanları ve rutin sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlar için elzem bir durumdu. Bunu sağlayan en önemli etken aşı oldu. Aşıyla ilgili yapılan spekülatif açıklamaların hepsinin yalan, yanlış olduğu görüldü. Aşılama oranının artmasıyla yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının azalması bilimsel gerçeği gösterdi. Tüm sağlık çalışanlarının, basın mensuplarının, mülki ve idari amirlerinin aşı çalışmalarıyla ilgili ciddi kampanyaları, çalışmaları oldu."

Hastane yatışlarındaki azalmasında aşının çok ciddi etkisinin olduğunu vurgulayan İliklerden "Aşı karşıtı olan, aşıyı benimsemeyen, aşının bir öneminin olmadığını düşünen birçok kişi, Kovid-19'a yakalanarak merkezimizde tedavi oldu. Aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşayan bu hastalar iyileşir iyileşmez aşılarını yaptırdı. Pandemiyle mücadelenin en etkili silahı aşıdır." dedi.

"Herkesin aşısını yaptırması gerekiyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Demirkol ise aşılama çalışmalarından sonra hem yoğun bakımlarda ve hem de servislerde tedavi gören hasta sayısında yaşanan düşüşün sevindirici olduğunu dile getirdi.

Vakaların azalmasında aşı çalışmaları ve toplumdaki bağışıklık oranının artmasının etkili olduğuna dikkati çeken Demirkol, "Aşı olmayan vatandaşlarımız mutlaka yaptırmalı. Önümüz kış. İnfluenza, mevsimsel grip gibi birçok salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Kişi bu dönemde Kovid-19'a ve bu salgınlardan birine aynı anda yakalanırsa hem ölüm hem de hastalığı daha ağır geçirme riski yüksek olur. Çoğu hastanın 'keşke aşı olsaydım', 'aşı olma, aşı zararlıdır diyenleri dinlediğim için çok pişmanım' diyen hastaları çok gördüm. Bu pişmanlığı yaşamamak için herkesin aşısını yaptırması gerekiyor." diye konuştu.

Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
Prof. Dr. Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli uyarı: Daha büyüğü gelebilir

Prof. Dr. Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli uyarı: Daha büyüğü gelebilir

 Tunus'ta yeni hükümet kuruldu

Tunus'ta yeni hükümet kuruldu

 Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Işıl Sergen Düm Tek Tek Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Sergio Perez Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:01:48. #1.11#