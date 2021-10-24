Van'da, arazide 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
VAN'da, jandarma tarafından arazide gizlenmiş plastik kaplara yerleştirilmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi.
VAN'da, jandarma tarafından arazide gizlenmiş plastik kaplara yerleştirilmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramada, araziye gizlenmiş 13 plastik kap içerisinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri