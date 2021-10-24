Van'da, arazide 14 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da, arazide 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da, arazide 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, jandarma tarafından arazide gizlenmiş plastik kaplara yerleştirilmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi.

VAN'da, jandarma tarafından arazide gizlenmiş plastik kaplara yerleştirilmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramada, araziye gizlenmiş 13 plastik kap içerisinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title