Van'da, arazide 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, jandarma tarafından arazide gizlenmiş plastik kaplara yerleştirilmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramada, araziye gizlenmiş 13 plastik kap içerisinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.