Van'da ailelerden evlatlarına çağrı: Gelin, teslim olun

VAN'da terör örgütü Pkk'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattıkları eylem, 23'üncü haftada da sürdü. Türk bayrağı ile slogan atarak yürüyen aileler, HDP İl Başkanlığı binasına girmeye çalıştı. Polisin içeriye girmelerine izin vermediği aileler, evlatlarına 'teslim olun' çağrısı yaptı.

Çocuklarını terör örgütü PKK'nın kaçırdığını belirten aileler, 23'üncü haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları Kurtlara, Kuşlara Bırakın', 'Çocuklarımızı İstiyoruz', 'Anneler Nöbette', 'Artık Yeter Yakamızdan Düşün', 'Çocuklarımız Kimsenin Piyonu Olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

7 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Fetullah için eyleme katıldığını söyleyen Nurullah Yıldırım ise, "Buradan kardeşime sesleniyorum; gel teslim ol. Annem onun için çok çile çekti. Dayanamadı, öldü. Onu görmeden öldü. Bu devlet, bizim devletimizdir. Başka bir devletimiz yoktur. Geri gel, babamız yaşlı. HDP seni kandırıp dağa götürdü. Sana bir dükkan da açmıştık. Senin için bu eyleme katıldım. Gel teslim ol" diye konuştu.