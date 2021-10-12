Van'da Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı - Haberler
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Van'da Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'da Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı ve kod ismi dosyalarımızda mevcut olan 2 Afganistan uyruklu organizatör şahsın yakalanması amacıyla İpekyolu ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda; 2 Afganistan uyruklu organizatör şahıs yakalandı. Aramada 26.650.000 İran

Tümeni (55 bin 900 TL), telefon, banka kartı ve içerisinde para alışveriş çizelgeleri bulunan defter ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Van'da Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı

Van'da Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı

Van'da Afganistan uyruklu 2 organizatör yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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