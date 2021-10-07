VAN (İHA) - Öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi ile üniversiteye hazırlanıyor

VAN - Van'da özellikle özel dershanelere gitme imkanı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri olan Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, bu yıl 647 öğrencisiyle yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 2017 yılında hizmete açılan Sürekli Eğitim Merkezi, bu yıl da öğrencilerin umudu olacak. Tecrübeli, dinamik ve alanında uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilere ücretsiz hizmet veren merkez 2020-2021 yılında yüzde 95'lik bir oranla başarı sağladı. Tıp, mühendislik, mimarlık, eczacılık gibi önemli fakültelere öğrenci yerleştiren Sürekli Eğitim Merkezi, güçlü kadrosuyla 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 647 öğrencisiyle ders başı yaptı. Konu anlatımları, etüt saatleri, deneme sınavları, bire bir soru çözümü ve anlatımlarının yanı sıra öğrenci kampları, mini sinema, üniversite gezileri, piknik gibi sosyal ve kültürel aktivitelerle öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavıve Temel Yeterlilik Testine hazırlıyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi süreci ile kapasitenin yarısı kadar öğrenci kabul ettiklerini ve kayıtlı 347 öğrencinin 304'ünün üniversiteye yerleştiğini belirten Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öner Çayırlı, bu yıl da başarının üzerine başarı katarak devam edeceklerini söyledi. Öğrencileri sadece sınavlara hazırlamak değil, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Çayırlı, "Gençlerimizi, alanında deneyimli öğretmenlerimizle sıcak ve samimi bir ortamda sınavlara hazırlıyoruz. Bu sene öğrencilerimizi sabahçı, öğlenci ve hafta sonu grupları diye üç gruba ayırdık. Ankara'da birçok üniversiteyle de iletişim halindeyiz. Projemiz amacına ulaşırsa öğrencilerimiz henüz hayallerine ulaşmadan önce bir nevi dokunma şansı yakalayacak. Bizim merkezimiz sadece Tuşba, İpekyolu, Edremit ilçeleri için değil, aynı zamanda kırsal da yaşayan öğrencilerimiz içinde ciddi anlamda fırsat sunmaktadır. Kırsal kesimlerimizden gelen birçok öğrencimiz olduğu gibi, Hakkari, Çukurca, Şemdinli'den gelen öğrencilerimiz de var. Mevcut durumda Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Van sınırları dışında, aynı zamanda bölge öğrencileri içinde büyük bir fırsat eşitliğine imkan vermektedir" dedi.

Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden Baver Mete'de, merkezin lüks bir dershane standartlarında olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Hedefinin Tıp Fakültesi olduğunu ifade eden Mete, "Geçtiğimiz senelerde bu merkezlere gelerek başarılara ulaşan kardeşlerimiz var. Öğretmenlerimiz bizlere ışık olsunlar diye bahsediyorlar. Bizlerde onlar gibi çalışarak hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu

Mezun olduktan sonra birçok etüt merkezlerini araştırdığını ifade eden Bedirhan Aldemir ise "Van Büyükşehir Belediyesinin Sürekli Eğitim merkezi olduğunu gördüm. Bu dönemde ücretsiz olması benim için çok önemliydi. Öğrencilerle çok yakından ilgilenmeleri ve çalışma sistemlerinin çok farklı olduğunu gördüm. Derslerimiz, etütlerimiz çok verimli geçiyor. Öğretmenlerimiz belirli bir sistem üzerine ilerliyor. Soru çözümlerimizde hocalarımız çok yardımcı oluyor. Rehber hocalarımız da bizimle bire bir ilgileniyor. Sadece kafamızı dersle doldurmuyorlar, birçok farklı etkinliklerle de vaktimizi değerlendiriyorlar. Bu anlamda Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.