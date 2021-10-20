Van'da 6 dakika arayla iki ayrı deprem

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde 6 dakika arayla iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, merkez üstü Tuşba ilçesinde iki ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. Bugün saat 17.59 sıralarında 3.8, saat 18.05 sıralarında ise 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. - VAN

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