HAKKARİ (İHA) - - Van'da 405 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari polisi, Yüksekova'dan itibaren takip ettiği uyuşturucu tacirlerini Van'da yakaladı

VAN - Hakkari polisi, Yüksekova'dan itibaren takip ettiği uyuşturucu tacirlerini Van'da yakaladı. Yakalanan araçta 405 kilo600 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaların ı aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Hakkari polis, uyuşturucuyu taşıyan aracı takibe aldı. Araç, Van sınırları içerisinde girince durum ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber veridi. Hakkari ve Van polisin takip ettiği araç bir ikamete uyşturucuları boşalttıktan sonra düzenlenen operasyonda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı. Bakan Soylu paylaşımda, "Türk polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.