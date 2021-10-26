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Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ve Tuşba ilçelerinde Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Gevaş ve Tuşba ilçelerinde Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gevaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dokuzağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları minibüste yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A. ile göçmenlerin sınırdan geçişini organize ettiği iddiasıyla yakalanan S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tuşba Jandarma Komutanlığı ekipleri de N.S.İ, U.S.E. ve A.K'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde gizlenen 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler N.S.İ, U.S.E. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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