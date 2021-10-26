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Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Ekim 2021 günü saat 21.30 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında Dokuzağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada araç içerisinde 11 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen ile birlikte araç şoförü S.A. ve olaya karıştığı belirtilen S.B. isimli şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklanmışlardır. Tutuklanan şahısların alınan ifadeleri doğrultusunda JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde N.S.İ., U.S.E. ve A.K. isimli şahıslara ait olduğu belirtilen bir iş yerinde yapılan aramada ise 22 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmenin daha sakladıkları tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olaya karıştıkları belirtilen N.S.İ., U.S.E. ve A.K. isimli şahıslarda yakalanarak adli makamlara sevk edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

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