Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.
VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde durdurdukları 2 minibüste arama yaptı.
Kontrolde, minibüslerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen, aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 27 Afganistan uyruklu bulunduğu saptandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 2'si Afganistan uyruklu 5 organizatör, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri