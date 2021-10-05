Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde durdurdukları 2 minibüste arama yaptı.

Kontrolde, minibüslerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen, aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 27 Afganistan uyruklu bulunduğu saptandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2'si Afganistan uyruklu 5 organizatör, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)

Son dakika... Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)

 Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 16:36:45. #1.13#