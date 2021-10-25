VAN (İHA) - Van'da 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı

VAN - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda biri yabancı uyruklu 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında 8 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda biri yabancı uyruklu 20 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, 4 organizatör şahıs ise tutuklanmış. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 272 bin 264 TL idari para cezası uygulanmış ve 4 araca da el konulmuştur" denildi.