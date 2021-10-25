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Van'da 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda biri yabancı uyruklu 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.

VAN (İHA) - Van'da 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı

VAN - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda biri yabancı uyruklu 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında 8 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda biri yabancı uyruklu 20 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, 4 organizatör şahıs ise tutuklanmış. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 272 bin 264 TL idari para cezası uygulanmış ve 4 araca da el konulmuştur" denildi.

Van'da 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı

Van'da 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı

Van'da 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı

Van'da 20 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı
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