Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yıldırım Usta Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 TH 844 ve 61 HC 504 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavşak, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

 Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

 İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Pınar Deniz Burak Sergen İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:36:25. #1.13#