Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Yıldırım Usta Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 TH 844 ve 61 HC 504 plakalı otomobiller çarpıştı.
Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavşak, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.