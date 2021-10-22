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Van'da 188 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da 188 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesinde 188 düzensiz göçmen yakalandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesinde 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattının gerisinde göçmen hareketliliğini engellemek için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 172'si Afganistan, 16'sı Pakistan uyruklu 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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