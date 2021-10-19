Van'da 164 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Van'da 164 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da 164 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Saray ilçesinde 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sırımlı ve Bakışık mahallelerinde düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda, tespit edilen metruk yapılarda yurda yasa dışı yollarla giren 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Van'da 164 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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