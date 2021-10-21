Van'da 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

VAN (İHA) - Van'da hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranması ve hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası ve 7 bin 500 TL adli para cezası bulunan firari (Ö.S.) isimli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şahıs yapılan işlemlerin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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