Van'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

VAN (İHA) - Van'da hakkında 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranması ve hakkında 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari S.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şahıs, yapılan işlemlerin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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