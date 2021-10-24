Van'da 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde arazide 14 kilogram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Özpınar Mahallesi kırsalında araziye gizlenmiş 13 plastik kapta 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.???????