Van'da 123 kilo uyuşturucu ile 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'da, jandarmanın son 20 günde düzenlediği operasyonlarda, 123 kilo 861 gram uyuşturucu ile 18 bin 386 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılık yapanlara yönelik, 1- 20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda; 123 kilo eroin, 457 gram esrar, 404 gram metamfetamin, 18 bin 386 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca ve 1 Kalaşnikof marka silah ele geçirildi. 232 kişi gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.