Jandarma ekipleri 20 günde 123 kilo eroin ele geçirdi

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince 20 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 123 kilogram eroin, 404 gram sentetik uyuşturucu, 457 gram esrar ve 18 bin 386 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğini korunmasına yönelik faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 01-20 Ekim tarihleri arasında jandarma ekiplerince müdahale edilen 153 kaçakçılık olayında, 123 kilogram eroin, 404 gram sentetik uyuşturucu, 457 gram esrar, 18 bin 386 paket kaçak sigara, tabanca ve Kalaşnikof ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.