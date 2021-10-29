Van'da 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde moloz yığınları arasında gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde moloz yığınları arasında gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 28 Ekim 2021 günü saat 18.00 sıralarında uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında İpekyolu ilçesinde moloz yığınları arasına kimliği belirsiz şahıslarca uyuşturucu madde saklandığı bilgisini aldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik köpekleri ile yapılan aramada, moloz yığınları arasında toprağa gizlenmiş vaziyette 24 adet paket halinde 11 kilo 931 gram eroin ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Jandarma, canına kıymak isteyen ölümün kıyısından çekip aldı! O anlar kamerada

Jandarma, canına kıymak isteyen ölümün kıyısından çekip aldı! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title