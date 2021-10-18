Van'da 10 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 10 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da 10 kişi tutuklandı

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 10 kişi tutuklandı.

VAN (İHA) - Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 10 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 28 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalanmış ve 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 1 adet bisiklet, 1 adet laptop, 1 adet matkap ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 4 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında da; 6 adet tabanca, 2 adet bıçak, 31 adet dolu fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından ise 1 aranan şahıs yakalanmış; 4,30 gram esrar, 0,52 gram eroin ve 9,87 gram metamfetamin maddesi olmak üzere 14,69 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet döner bıçağı, şarjöre basılı vaziyette 7 adet dolu fişek ele geçirilmiş, 8 şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Van'da 10 kişi tutuklandı

Van'da 10 kişi tutuklandı

Van'da 10 kişi tutuklandı

Van'da 10 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Başkasına ait kimlikle Hemorid ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

Başkasına ait kimlikle Hemorid ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

 Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Şahap Kavcıoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Nihal Yalçın Zeynep Bastık
Spor Burak Yılmaz Cristiano Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da 10 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:07:18. #1.17#