Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince 1 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, 188 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince 1 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, 188 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 852 kilo 26 gram eroin, 38 kilo 75 gram metamfetamin, 253 gram Afyon sakızı, 84 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid, 32 adet ecstasy, 34 adet sentetik ecza ve 130 kilo 400 gram asetik anhidrit ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin toplam 188 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

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