Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, Gevaş'taki yol çalışmalarını inceledi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gevaş ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.

Çelikel, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı, Teftiş Kurulu Başkanı Kamuran Sarıkaya ve şube müdürleri ile Gevaş ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Hamit Genç ve Belediye Başkanı Murat Sezer ile bir araya gelen Çelikel, daha sonra yenilenen Atatürk ve Muhsin Görentaş caddelerini gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmayla sezon sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalarla caddelerin modern bir görünüme kavuşması bekleniyor.