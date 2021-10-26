Valve, 2021'in geri kalanı için Steam indirim tarihlerini açıkladı

Yıl boyunca çeşitli Steam indirimi haftaları gerçekleştirildi ve oyuncuların koleksiyonlarını indirimli bir fiyata tamamlamaları için büyük fırsatlar sunuldu. İşte 2021 yılı bitmeden Steam'e gelecek indirimler.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ

Cadılar Bayramı indiriminde içerik güncellemelerine ve oyun içi etkinliklere ağırlık verilmektedir. Steam Cadılar Bayramı indirimi 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecektir.

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STEAM SONBAHAR İNDİRİMİ

Sonbahar indirimi etkinliğine ve Steam ödülleri adaylıklarının yer alacağı sonbahar indirimi 24-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

STEAM KIŞ İNDİRİMİ

Steam'de yılın 2021 in son, 2022'nin ilk indirimi olan Steam Kış indiriminde kış indirimi etkinliği ve Steam ödülleri oylamalarının yer alacağı kış indirimi 22 Aralık 2021 ile 5 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir

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