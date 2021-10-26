Riot Games ve Amazon Prime iş birliği ile dağıtılan aylık ödüllerden VALORANT Prime Gaming Ekim Ganimeti: Kanım Kaynıyor Spreyi yerini aldı! Bu iş birliği ile oyuncular her ay çeşitli oyunlarda farklı ödüllerin sahibi olabiliyor. Dağıtılan ödülün oyun içi görüntüsü ise aşağıdaki gibi!

Bu ve bunun gibi ödülleri ücretsiz bir şekilde kazanmak için yapmanız gereken sadece prime hesabınız ile Riot hesabınızı bağlamak. Bu bağlantının ardından Amazon Gaming sitesine giderek ödülünüzü talep edebilir ve kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Prime ödülleri gelecek aylarda da hız kesmeden devam ediyor olacak!

İlginizi Çekebilir!

Ekim 2021 VALORANT Topluluk Turnuvası detayları!

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet