VALORANT'ın yeni ajanı Chamber tanıtıldı!

VALORANT'ın yeni ajanı Chamber tanıtımı paylaşıldı, videoda yeni ajanın yetenekleri ve çoğu bilgisi de yer alıyor. İşte karşınızda Chamber tanıtımı!

Yeni ajan yeni savaş bileti ve birkaç silah kozmetiği ile de beraber geliyor. Bu kozmetiklerin oyun içi sesleri ve animasyonları henüz paylaşılmadı ancak oyuncular şimdiden bu koleksiyonu sevmiş görünüyor. Bakalım yeni sezonda oyuncuları ne gibi değişiklikler bekliyor olacak. Yeni silah koleksiyonlarına küçük bir bakış atacak olursak, Goldwing silah koleksiyonu:

Bir diğer koleksiyon olan Aero silah kaplamaları Açıklaması

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