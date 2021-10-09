VALORANT Hareketi Kes serisinin yeni bölümünü kaçırmayın!

Yayıncıların yaptığı güzel hareketlerin, yaşadığı güzel anların derlendiği seri olan VALORANT Hareketi Kes serisinin yeni bölümü yayınlandı.

VALORANT Türkiye ekibi, sevilen video serisini sürdürmeye devam ediyor. Her hafta yayıncıların yaptıkları güzel hareketlerin ve yaşadıkları komik anların güzel bir montajla sunulduğu video serisindeki son bölüm yayınlandı. Hareketi Kes'in 62. bölümünde zor anlarda titremeyen ellerin getirdiği turları, kendini çaresizce kıstırıp ölümü bekleyenleri görüyoruz.

62. bölüm VALORANT – Türkiye resmi Instagram ve Youtube hesapları üzerinden paylaşıldı. Video serisinin bu bölümü tam 8 dakikalık süreye sahip ve Twitch dünyasının sevilen birçok ismi yer alıyor.

Olağanüstü vuruşların ve birbirinden güzel eğlenceli anların yer aldığı 62. bölümü izlemek isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni bölümde sizin favoriniz hangi hareket oldu? Düşüncelerinizi hemen yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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