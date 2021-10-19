VALORANT 3.08 Yama Notları yayınlandı

Her bölgede düzenlenen VCT 2021: Last Chance Qualifier etkinlikleri ile birlikte VALORANT severleri ekranlara kilitleyen Riot Games, oyunun 3.08 numaralı yeni güncellemesini oyuncular ile paylaştı. Biz de bu yazımızda hızlıca VALORANT 3.08 Yama Notları detaylarını ile birlikte sizlerle paylaşıyoruz.

Ağırlıklı olarak hata düzeltmeleri ve çeşitli güncellemelerin yapıldığı yeni yamada espor ve ilerleme özelliklerinde de yenilikler yapılmış durumda. Şimdi hızlıca yeni VALORANT güncellemesine göre atalım.

VALORANT 3.08 Yama Notları

Sosyal Güncellemeler

Raporlarınız sonucunda herhangi bir şey yapıldıysa, çevrimiçi de çevrimdışı da olsanız bundan haber dar olacaksınız.

İstemciniz açıksa ve çalışıyorsa bildirim alacaksınız. Bildirim geldiğinde çevrimdışıysanız da hiç dert etmeyin! Oyuna döndüğünüzde bildirimleriniz size ulaşacak.

İlerleme Güncellemeleri

Seviye Çerçevesi Özelleştirmesi

Kilidini açtığınız hesap seviyesi çerçevelerinden istediğinizi kuşanabileceksiniz

Oyuncu kartı seçimi için yeni bir sekme eklendi.

Hesap Seviyesini Gizleme

Arkadaşınız olmayan oyuncularla bir karşılaşmaya girdiğinizde hesap seviyenizi gizlemeniz artık mümkün.

Bu özelliği etkinleştirmek için Seviye Çerçevesi sekmesinde bulunan kutucuktaki işareti kaldırın.

Mağaza Güncellemeleri

Kuşanılabilir Kaplama Seviyeleri

Artık stilleri dışında tüm silah kaplamalarında istediğiniz seviyeyi seçebileceksiniz. Stillerin varsayılanı her zaman maksimum kaplama seviyesidir.

Performans Güncellemeleri

Kullanıcı arayüzünün yanıtsız kaldığı durumlar azaltıldı.

Kullanıcı arayüzünün kendisini güncelleme miktarını azaltarak performans bedelini de azaltmış olduk.

Viper'ın Zehir Bulutu'nun arayüzdeki birinci şahıs görünümü iyileştirildi.

Viper'ın İni'nin arayüzdeki birinci şahıs görünümü iyileştirildi.

Silah ve yeteneklerin yüzeylerin içinden geçmesine dair hesaplamalar iyileştirildi.

Espor Özellikleri Güncellemeleri

Koçlar artık atanmış tuşları kullanarak oyuncu değiştirebilecek.

Atanmış tuşlar, arayüzün hemen üstünde 1'den 5'e kadar olan tuşlarla gösterilecek.

Koçlar artık en üstteki oyuncu arayüzündeki görsel resim içinde resim (PIP) ibaresi sayesinde kimi izlediklerini anlayabilecek.

Koçlar artık tıpkı gözlemciler gibi mini haritada oyuncunun atanmış tuşlarını görme seçeneğine sahip.

Hatalar

Ajanlar

Viper'ın elindeki vanalar artık Solaklık Modu'nda doğru yerlerde görünecek.

Silahlar

Silah kaplamaları artık oyunda doğru şekilde görünecek.

Haritalar

Split'teki A Lobisi'nde bulunan saldıranlar, önceden satın alma evresinde A Rampası'ndan gelen silah seslerini duyabiliyordu. Bu kasti bir durum değildi ve düzeltildi.

Viper'ın ultisi artık Icebox'taki B Bölgesi'nde yer alan kargo kutularının üstüne yerleştirildiğinde yanlış bir şekilde belirmeyecek.

Genel

Bazı duvarlara düzenli olarak ateş ettiğinizde kör edici parlaklıkta bir kürenin çıktığını görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi parlaklığın sonsuz miktarda birikmesiydi ve bu sorun artık çözüldü.

Gözlemciler artık bariyerlerin arkasından oyuncuların dış hatlarını doğru şekilde görebilecek.

Performans

Bariyer Küresi kırıldığında meydana gelebilen kasma sorunu düzeltildi.

Belli girdiler kullanıldığında yaşanan kasma sorunları düzeltildi.

Oyun Sistemi

Spike'ı imha ederken Sinyal (Z) vermenin Spike'ı imha etme işleminin durmasına sebep olan hata giderildi.

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