VALORANT 3.07 Yama Notları yayınlandı

VALORANT Champions Tour 2021: Game Changers EMEA heyecanının sona ermesinden kısa süre sonra oyunun yeni güncellemesi oyuncular ile paylaşıldı. VALORANT 3.07 güncellemesi ile birlikte artık Viper'ın duvarlarının yüksekten geçen ajanlara da çürüme etkisi uygulayacağı, Jett'in Keskin Fırtına yeteneğinin ise yükünün artık antrenman mankenleri öldürüldüğünde veya alıştırma botu etkisiz hale getirildiğinde yenileneceği açıklandı. Şimdi hızlıca VALORANT 3.07 Yama Notları detaylarına geçiş yapalım.

VALORANT 3.07 Yama Notları

Ajan Güncellemeleri

Viper

Artık Viper'ın duvarının en üst tarafının içinden geçmek, yüksekten uçan ajanlara da anında çürüme etkisi uygulayacak.

Jett

Jett'in Keskin Fırtına yeteneğinin kunai yükü artık antrenman mankenleri öldürüldüğünde veya alıştırma botu etkisiz hale getirildiğinde de yenilenecek.

Sosyal Güncellemeler

Ölüm Kalım Savaşı'ndan erken çıkanlara verilen cezalar geri alındı.

XP kazanmak için karşılaşmanın tamamında katılım göstermelisiniz.

Performans Güncellemeleri

Şu anda beta aşamasındaki yeni "Saf Girdi Süresi" ayarı, bağlı olan giriş cihazının veri işleme performansını iyileştiriyor.

VALORANT ilk çıktığı günden beri Saf Girdi ayarını kullanıyordu. "Saf Girdi Süresi" ayarı etkinleştirildiğinde, Saf Girdileri işleyen API'ları düzenleyecek.

Bu ayar az miktarda performans iyileşmesi sağlayacak ve standart giriş cihazları veya oyun faresi kullanıldığında cihazların birebir giriş gecikmesini oyuna yansıtacak.

8000 Hz tarama miktarına sahip farelerle kullanıldığında büyük oranda performans iyileşmesi sağlayacak.

Bu özellik etkinleştirildiğinde 8000 Hz tarama miktarına sahip fareleri destekleyecek.

Oyun Sistemleri Güncellemeleri

Oyuncular tarafından bildirilen bir dizi yaygın çökme sorunu düzeltildi.

Hatalar

Sosyal

Oyuncuyu Raporla menüsünde yazdığınız metni düzenlerken metin imlecinin en sağa kaymasına sebep olan hata giderildi.

Oyun Sistemi

Takımların Beşli Bela olmadığı halde olmuş gibi duyurulmasına sebep olan hata giderildi

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