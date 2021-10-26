Valimize, PTT'nin 181. Kuruluş Yıldönümü Ziyareti

BATMAN (Habermetre) - Valimiz Hulusi Şahin, Posta ve Telgraf Teşkilatı ( Ptt )'nin 181'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Batman PTT Başmüdürü Kamuran KIRŞAN ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabullerinden dolayı Valimize teşekkür eden PTT Başmüdürü Kırşan; PTT'nin kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler ve İlimizde genelinde yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Valimiz, PTT Başmüdürü Kırşan ve tüm PTT çalışanlarının gününü kutladı.

Günün anısına PTT Başmüdürü Kırşan tarafından Valimize, Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına hazırlanmış olan gün zarfı ve pullardan oluşan koleksiyon hediye edildi.

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