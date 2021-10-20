Valimiz, Trafo Üretimi Yapan Tesisi Ziyaret Etti

Valimiz Hulusi ŞAHİN, Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) 6. etapta yeni açılan, elektrik trafoları üretimi yapan Feypa İnşaat sanayi tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 50 kişinin istihdam edildiği fabrikayı ziyaret eden Valimiz, tesis sahibi Feyzi Polat'tan üretim faaliyeti hakkında bilgi alarak, tesisin İlimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fabrikanın, dört bini kapalı olmak üzere toplam 7 bin metre kare alan üzerine kurulduğunu belirten Polat, tesiste; trafo panoları imalatı ve montajını yaptıklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında Valimize; İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir ÖZER, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Hadi YALÇIN ve Remzi İNSEL ile OSB Müdürü Zeynep AKBEL eşlik etti.

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