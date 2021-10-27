Valimiz Sayın Orhan Tavlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsünde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. - Haberler
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Valimiz Sayın Orhan Tavlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsünde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
Valimiz Sayın Orhan Tavlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsünde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Valimiz Sayın Orhan Tavlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile birlikte Üniversite Kampüsünde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Valimiz Sayın Orhan Tavlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile birlikte Üniversite Kampüsünde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

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