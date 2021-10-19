ÇORUM (Habermetre) - Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi. Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi 18 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla buluşma toplantısında bir araya geldi. Toplantıya; Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Siyasi Parti İl Temsilcileri, İl İdare Şube Başkanları, merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı. Programda yapmış olduğu konuşmasında Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Muhtarların bugün devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getirerek "Vatandaşların taleplerini yetkili kamu kurumlarına iletiyorlar, biz de elimizden geldiği kadar onları karşılamaya gayret ediyoruz. Vatandaşın herhangi bir sıkıntısı olduğunda ilk muhtarlarımızı buluyor. 1829'dan bugüne gelmişiz, muhtarlıklara olan talep azalmamış, tam tersi artarak devam etmiş. Muhtarlık, uzun süredir varlığını sürdüren kurumlarımızdan. " diye konuştu. Sayın Valimiz konuşmasının devamında, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin gözü kulağı olan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Toplantı protokol konuşmalarının ardından Kamu Kurum ve Kuruluşu temsilcilerinin sunumlarıyla sona erdi.

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