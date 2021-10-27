Valimiz Sayın Dr. Ömer Toraman'ın

SAMSUN (Habermetre) - Tarihi, şan ve şerefle dolu asil milletimizin, şahlanışının ve küllerinden doğuşunun nişanesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü, tüm ülkede olduğu gibi, ilimizde de büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir! " ilkesiyle ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

Tarihin hiçbir döneminde esarete ve dayatmalara boyun eğmeyen aziz milletimiz, istiklal ve istikbaline göz diken işgalcilere karşı verdiği şanlı mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nı benzersiz bir zaferle neticelendirmiş, tüm mazlum milletlere örnek olmuştur.

Bu aziz millet bugün geçmişinden aldığı güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürümüş, hainlerin üzerimizdeki kirli oyunlarını daima bertaraf etmiştir.

Biliyoruz ki ay yıldızlı bayrağımızın altında vakit, tek yürek ve tek millet olma vaktidir. Ecdadımızdan teslim alınan en büyük mirası ve vazgeçilmez değeri gençlerimize en iyi şekilde teslim etme vaktidir.

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak ve her vatandaşımızın refah ve huzur içinde yaşadığı bir Türkiye hedefine ulaşmak gayesiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor; tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

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