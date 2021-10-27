Valimiz Oktay Çağatay, Van İlinde Bazı Ziyaretler Gerçekleştirdi

AYDIN (Habermetre) - Vali Oktay Çağatay, Van ilinde İl Jandarma Komutanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Vali Çağatay ilk olarak geçtiğimiz aylarda Van İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü ile makamında bir süre sohbet eden Vali Çağatay, Emniyet Müdürü Aydın'a yeni görevinde başarılar diledi. Emniyet Müdürü Aydın ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, Vali Çağatay ise misafirperverliğinden dolayı İl Emniyet Müdürü Aydın'a teşekkürlerini iletti.

Emniyet ziyareti sonrası Van İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanlığı önünde geçtiğimiz günlerde Van İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Hüseyin Bekmez tarafından karşılandı. Van İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile makamında bir süre sohbet etti. Vali Çağatay Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ise nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Çağatay'a teşekkürlerini iletti.

Vali Çağatay'a Van ilindeki ziyaretlerinde Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.

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