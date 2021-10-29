Valimiz Mustafa MASATLI Valiliğimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Valimiz Mustafa MASATLI Valiliğimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Valimiz Mustafa MASATLI Valiliğimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü kutlama törenleri kapsamında Valimiz Mustafa Masatlı, Valiliğimizde Garnizon Komutanı Tuğg.

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü kutlama törenleri kapsamında Valimiz Mustafa Masatlı, Valiliğimizde Garnizon Komutanı Tuğg. Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte il protokolünün, Gazilerimizin, siyasi parti yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tebriklerini Devletimiz adına kabul etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title