Valimiz Mustafa MASATLI Valiliğimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü kutlama törenleri kapsamında Valimiz Mustafa Masatlı, Valiliğimizde Garnizon Komutanı Tuğg. Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte il protokolünün, Gazilerimizin, siyasi parti yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tebriklerini Devletimiz adına kabul etti.

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