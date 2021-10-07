Valimiz Mustafa Masatlı Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı İlimiz genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından İl Müdürleri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İçişleri Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde Afet Farkındalık Eğitimleri devam etmektedir. Bakanlığımızın belirlediği ilk hedeflere ulaşılmış olup, son hafta itibariyle güncellenen hedeflere ulaşabilmek için Kaymakamlıklarımız ve ilgili kurumlarımız gerekli çalışmaları yapacaktır. Bu kapsamda gençlik ve spor yatırımları ve kooperatifçilik alanındaki çalışmalar devam etmektedir.

Şehit Aileleri ve Gazilerimiz, öksüz ve yetimler, ihtiyaç sahipleri, yaşlılarımız ve engellilerimize yönelik faaliyetler de aynı şekilde ilçe kaymakamlarımız ve ilgili kamu kurumlarımız tarafından takip edilmektedir. Evlerinde yemek yapamayacak derecede yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisine devam ediyoruz. Ayrıca kendi temizliklerini yapamayacak olan ihtiyaç sahibi büyüklerimize temizlik ve kişisel bakım konusunda da yardımcı olmak için gerekli hazırlıları yaptık.

Son günlerde gündeme gelen fiyat artışlarıyla ilgili olarak Ticaret İl Müdürlüğümüz market ve diğer ticari işletmelerde denetimlerini aralıksız olarak sürdürecektir. İl Özel İdaremiz çalışma sezonu boyunca sathi kaplamada 155 km'ye ulaşmış durumdadır. Yol çalışmalarının yanında altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve sosyal donatı yapımları da sürmektedir.

Takip ettiğimiz diğer önemli konu ise coğrafi işaretlerdir. Bildiğiniz gibi 4 olan coğrafi işaret sayımızı geçtiğimiz haftalarda 6 'ya çıkarmıştık. Kasım ayında ise bu rakam 8'e ulaşacaktır. Farklı ürünleri kapsayan 19 başvurumuzun da değerlendirmeleri devam etmektedir.

Salgın sürecinde ise maalesef vaka artışları devam etmektedir. Vaka artışlarının temel sebebi ise sosyal hareketliliktir. Kış ayları öncesinde hastalığı yenmenin tek yolu olan aşılamaya duyarlılık göstererek, vaka artışlarının önüne geçebiliriz. Şuan da 12 yaş ve üzeri aşılamada 1. dozda %89, 39, 2. doz da ise %80. 20'lik bir orandayız. Öğretmenlerimizin aşılanmasında da Türkiye ortalamasının üzerinde yüksek rakamlara ulaşmış durumdayız. Aşılamada yakaladığımız yüksek oranları korumak ve vaka artışlarının önüne geçmek için herkesi aşı olmaya davet ediyorum.

Son olarak ise yükseköğretimin başladığı şu günlerde İlimizde eğitim gören hiçbir öğrencimiz barınma konusunda mağdur edilmemiş, yurt yerleştirmelerinde yedeklerde yer alan öğrencilere başta Özel İdaremiz tarafından işletilen Büyük Amasya Otel olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarının misafirhaneleri tahsis edilmiştir. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda, İlimizin sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve Kaymakamlıklarımızca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

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