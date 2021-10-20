Valimiz Mustafa MASATLI Cennet Hurmasının İlimizdeki İlk Hasadını Gerçekleştirdi

Valimiz Mustafa Masatlı, Cennet Hurması Hasat Şenliğine katılarak, sezonun ilk hasadını yaptı. Ziyaret Beldesinde düzenlenen programa ayrıca protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, üreticilerimiz ve basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hayrullah Göktekin, Cennet Hurması olarak bilinen meyvenin yetiştirildiği alan, üretim miktarı ve üreticiye sağladığı katma değerden bahsetti.

Daha sonra konuşan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: "Amasya ilimiz tarım ve hayvancılık bakımından bölgemizin önemli bir merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi Amasya'mız Şekerpancarı tohumunda Türkiye'de birinci, Soğanda ikinci, Amasya Misket Elmada üçüncü, Bamya, Salatalık ve Şekerpancarı üretiminde beşinci, Kirazda ise yedinci sırada yer almaktadır.

Bunun yanında ilimizde üretimi artan çeşitli ürünlerde mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de Trabzon Hurması ya da Cennet Hurması olarak adlandırdığımız meyvedir. Bugün bu ürünün hasadı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İlimizde bu yıl toplu olarak ekili 370 dekar alanda hasat yapılacaktır. Önümüzdeki günlerde ayrıca %75 Devlet destekli olmak üzere, 240 dekarlık alan için talep eden üreticilerimize Cennet Hurması fidanı dağıtacağız.

Artık ürün çeşitliliğimiz ile sadece yerel sofralara değil, dış pazarlara da üretim yapan İllerden bir tanesiyiz. Bu meyvenin raf ömrü özelliği itibariyle çok kısadır. Kurutma yöntemi ise bu ürünün raf ömrünü uzatmak ve daha yüksek bir fiyatla satılmasını sağlamak için gereklidir. İlimizde de bu açığı kapatmak için profesyonel bir kurutma tesisini de yakın zamanda Çiğdemlik Köyünde hizmete açacağız. Ayrıca 3 kurutma tesisimiz de proje aşamasındadır.

Bu ürünün yaş ve kuru satışı arasında yaklaşık 9-10 kat bir fiyat farkı vardır. Vatandaşlarımızın gelir artışına katkı sağlaması bakımından kurutma tesisi yapımlarına destek olmaya devam edeceğiz.

Tüm bu çalışmalarımızın yapılmasında bizlere vizyon çizen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyor, emeğini toprakla buluşturup bu güzel ürünleri yetiştiren çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum. " Valimiz Mustafa Masatlı konuşmasının ardından sezonun ilk Cennet Hurması hasadını gerçekleştirdi.

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