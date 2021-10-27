Valimiz Muammer Erol İnsan Kaynakları Platformu ile Bir Araya Geldi

TERMAL, YALOVA (Habermetre) - Valimiz Muammer EROL, Çalışma ve İş Kurumu Yalova İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında hayata geçirilen "İnsan Kaynakları Platformu" ile bir araya geldi. 60'a yakın işverenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Valimiz Muammer EROL, Termal Kaymakamı Vehbi BAKIR, Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan ACAR, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan DEDE, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin BECAN, İşveren ve firma temsilcileri katıldı. Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan DEDE'nin açılış konuşmasının ardından Yalova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Tahsin BECAN konuşmalarını gerçekleştirdiler. Protokol konuşmalarının ardından Avukat Eda SARP "Çalışma Hayatında İhbar ve Kıdem Tazminatı Uygulaması" konulu sunumu gerçekleştirdi.

Plaketini takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.

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