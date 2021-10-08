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Valimiz Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanında İncelemelerde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Valimiz Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanında İncelemelerde Bulundu

Rize Valisi Kemal Çeber, beraberindeki yetkililerle birlikte havalimanında incelemelerde bulunarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ARTVİN (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, beraberindeki yetkililerle birlikte havalimanında incelemelerde bulunarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli yatırımlarından birisi olan havalimanının tamamlandığında dünyada örnek bir proje olacağını belirterek, Rize- Artvin Havalimanında, dolgu çalışmalarının yüzde 97, 7 tamamlandığını ve test uçuşlarının Aralık ayında yapılacağını söyledi.

Dolgu faaliyetlerinin bir buçuk ay içinde biteceğini ifade eden Vali Çeber, "100 milyon ton dolgu planlandı. 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin tonu için çalışmalar devam ediyor. Günlük ortalama 100 bin ton dolgu yaptığımızı değerlendirdiğimizde bir buçuk ay içerisinde dolgu faaliyeti bitecek" dedi.

Altyapı kapsamında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Vali Çeber, "Altyapı çalışmalarında yüzde 96 seviyesindeyiz. Altyapı çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanacağını, Aralık ayı itibarıyla altyapı çalışmalarının tamamen biteceğini, pistlerin hazır ve uçakların deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz" dedi.

Üstyapı çalışmalarının son aylardaki yağmurlar nedeni ile aksadığının altını çizen Vali Çeber, şöyle devam etti: "Üstyapı inşaatında yüzde 48 seviyesindeyiz. Bu yıl iklim bizi oldukça zorladı. Coğrafyayı mühendislik gelişmelerimiz ile yenebiliyoruz. Rize'de 12 Temmuz'da başlayan ve ilimize büyük afetler yaşatan yağışlı bir sezon geçirdik. Son 85 günün son iki günü hariç sürekli yağış vardı ve sürekli sarı turuncu uyarı vardı. Her günün bizim için önemli olduğu bu yatırımla arkadaşların çalışamadığı günler oldu. Beton asfalt dökmek için 40-45 gün yağışın dinmesini bekleyen ekipler oldu. Her şeyi titizlikle yapıyoruz. Bu nedenle üstyapımızda biraz sarkma olabilir. İklim ve yoğun yağışlar nedeniyle küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz. "

İnşaatı en sağlıklı şekilde yapmak için çabaladıklarına dikkati çeken Vali Çeber, "Açıldığında uluslararası bir havalimanı olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli ve 3 bin metre uzunluğunda bir piste dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği nitelikte olacak. Terminal binamız eski Rize mimarisini anımsatacak. Rize'nin simgeleri çay yaprağı ve kule çay bardağı şeklinde olacak. " ifadelerini kullandı.

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Haber: Valimiz Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanında İncelemelerde Bulundu - Haberler
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