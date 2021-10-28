Valimiz Hüseyin Öner'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı (28.10.2021)

Bugün, 19 Mayıs 1919'da başlayan istiklal destanının 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığı, tarihimizin en şerefli ve gururlu günlerinden birinin 97. yıl dönümünü idrak etmekteyiz.

Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği çok büyük bir mücadele neticesinde, imkansız görüneni mümkün kılmış muazzam bir zaferin ardından gelen şanlı bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet'e uzanan yolun her safhasında, eşsiz kahramanlık destanları yazılmış; aziz milletimiz, medeniyet denilen tek dişi kalmış canavara, ezelden beri hür yaşadığını ve ebediyen de hür yaşayacağını, büyük bir gururla haykırmıştır.

600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, "Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma. " mücadelesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün azim ve şevkiyle aynen bugün de devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti milli hakimiyet, tam bağımsızlık ve hukuk devleti olma ilkeleri üzerine bina edilmiştir. Bu temel ilkelere göz diken unsurların memleket dahilinde ve haricindeki varlıklarına 15 Temmuz 2016 tarihinde bir kez daha şahit olduk. O gün aynı zamanda, iradesine ve bağımsızlığına kasteden hain güçlere karşı kahraman milletimizin, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi, yine tek vücut olup canlarını siper etmede bir an bile tereddüt etmediklerine de şahit olduk. Zira bu büyük millet; vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan ölüme atılabileceğini, tarihi boyunca defalarca ispat etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükran duyguları ile rahmetle anıyorum.

Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Hüseyin ÖNER

Ardahan Valisi

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